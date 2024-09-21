Avrupa Konseyi'nden Kavala çağrısı

Haber Merkezi

Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına karşın tutuklu olan iş insanı Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istedi. DW'nin haberine göre, komite üyeleri 17-19 Eylül tarihlerinde gerçekleştirdikleri toplantılarda Gezi Davası’nda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkûm edilen Kavala hakkında AİHM kararının icra sürecini görüştü.

19 Eylül'de Bakanlar Komitesi tarafından yayınlanan metinde Türkiye'ye bir kez daha AİHM kararlarını yerine getirme yükümlülüğü hatırlatıldı. Türkiyeli yetkililerden, 24 Ekim'de düzenlenecek olan ikinci üst düzey teknik toplantıya Kavala hakkındaki yargı kararlarının uygulanması yolunda "somut ve sonuç odaklı önerilerle gelmeleri" istendi. Komite ayrıca, Anayasa Mahkemesi’nin Kavala'nın bireysel başvuru dosyasını hâlâ incelemediğine dikkat çekti.

Kavala, Bakanlar Komitesi’nin atıf yaptığı AİHM kararına Türk mahkemelerinin uymayı reddettiği gerekçesiyle 18 Ocak’ta ikinci kez AİHM'ye başvurmuştu.