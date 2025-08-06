Avrupa Konseyi’nde tutuklu belediye başkanlarını anlatan Gençlik Delegesi Enes Hocaoğulları tutuklandı

LGBTİ+ hakları savunucusu ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde gençlik delegesi olarak görev yapan Enes Hocaoğulları tutuklandı.

Dün Ankara Esenboğa Havalimanı’nda gözaltına alınan Hocaoğulları, savcılık işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

ÜniKuir’in aktardığına göre, Hocaoğulları hakkında Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşma gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturmalar yürütülüyordu. Bu iki dosya daha sonra Ankara’da birleştirildi.

Şubat ayında Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne gençlik delegesi olarak seçilen Hocaoğulları, Mart ayında yaptığı konuşmada Türkiye’de gençlerin karşılaştığı polis şiddetini ve muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasını gündeme taşımıştı.

“Türkiye’de gençler artık yeter diyor” başlıklı konuşması, özellikle “Özgürlüklerimizi almak için yeter diyoruz” sözleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Konuşmanın ardından Hocaoğulları ve ÜniKuir Derneği, iktidara yakın medya organları ve sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti.