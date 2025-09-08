Avrupa Konseyi’ndeki konuşmasının ardından tutuklanan aktivist Enes Hocaoğulları tahliye edildi

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nde yaptığı konuşma nedeniyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçundan tutuklanan Uluslararası Af Örgütü'nün Türkiye şubesinin Avrupa Konseyi gençlik delegesi Enes Hocaoğulları, Ankara 86. Asliye Ceza Mahkemesi’nde ilk kez bugün hakim karşısına çıktı.

Mahkeme, 1 aydır cezaevinde tutulan Hocaoğulları’nın tahliyesine karar verdi.

Mart ayında Türkiye’de gençlerin karşılaştığı polis şiddetini ve muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasını anlattığı konuşmasıyla gündeme gelen LGBTİ+ aktivisti ve Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Türkiye gençlik delegesi Enes Hocaoğulları, 5 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Hocaoğulları, 5 Ağustos'ta Ankara Esenboğa Havaalanı'nda gözaltına alınmıştı.

HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Hocaoğulları hakkında Avrupa Konseyi’nde yaptığı konuşma gerekçesiyle “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” ile “yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamalarıyla İstanbul ve Ankara Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından ayrı ayrı soruşturmalar yürütülüyordu. Bu iki dosya daha sonra Ankara’da birleştirildi.

Şubat ayında Avrupa Konseyi’nin Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’ne gençlik delegesi olarak seçilen Hocaoğulları, Mart ayında yaptığı konuşmada Türkiye’de gençlerin karşılaştığı polis şiddetini ve muhalif belediye başkanlarının tutuklanmasını gündeme taşımıştı.

“Türkiye’de gençler artık yeter diyor” başlıklı konuşması, özellikle “Özgürlüklerimizi almak için yeter diyoruz” sözleriyle kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı.

Konuşmanın ardından Hocaoğulları ve ÜniKuir Derneği, iktidara yakın medya organları ve sosyal medya hesapları tarafından hedef gösterilmişti.