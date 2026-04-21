Avrupa Konseyi’nden Türkiye’ye İstanbul Sözleşmesi çağrısı

Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (PACE), kadınlara yönelik şiddetle mücadelede İstanbul Sözleşmesi’nin rolünü değerlendirdiği son raporunda Türkiye’yi özel olarak hedef aldı. Raporda, Türkiye’nin 2021 yılında sözleşmeden çekilmesinin kadınların korunmasına yönelik standartları zayıflattığı belirtilirken, yeniden sözleşmeye dönme çağrısı yapıldı.

“ÇEKİLME KORUMA MEKANİZMALARINI ZAYIFLATTI”

Raporda, İstanbul Sözleşmesi’nin kadınlara yönelik şiddetle mücadelede en kapsamlı uluslararası çerçeve olduğu vurgulanırken Türkiye’nin bu mekanizmadan çıkmasının ciddi sonuçlar doğurduğu ifade edildi.

PACE’e göre sözleşmeden çekilme kararı, yalnızca hukuki bir geri adım değil; aynı zamanda kadınların şiddete karşı korunmasında kurumsal kapasitenin zayıflamasına yol açtı.

Kadın cinayetleri ve şiddet vurgusu

Raporda Türkiye’de kadınlara yönelik şiddetin yüksek seyrettiğine dikkat çekildi. Kadın cinayetleri ve cezasızlık sorununa işaret edilirken, şiddet vakalarının önemli bir bölümünün kayıt altına alınmadığı da vurgulandı.

Kadınların büyük kısmının şiddeti bildirmediği; bunun nedenleri arasında korku, ekonomik bağımlılık ve yargıya güvensizlik olduğu ifade edildi.

SİYASİ SÖYLEMLER VE GERİLEME UYARISI

Rapor, İstanbul Sözleşmesi’ne yönelik son yıllarda artan siyasi saldırılara da dikkat çekti.

“Geleneksel aile yapısını bozduğu” iddiasıyla yürütülen kampanyaların, kadın haklarında daha geniş bir gerilemenin parçası olduğu belirtilirken, Türkiye’nin sözleşmeden çekilmesinin bu sürecin en çarpıcı örneklerinden biri olduğu ifade edildi.

Avrupa’dan açık çağrı: Geri dönün

PACE, Türkiye’ye açık bir çağrıda bulunarak İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olunmasını istedi.

Raporda şunlar vurgulandı:

Şiddetle mücadele için daha fazla kamu kaynağı ayrılması

Kadınlara yönelik destek mekanizmalarının güçlendirilmesi

Veri toplama ve şeffaflık artırılması

Yargı süreçlerinde cezasızlığın önlenmesi

Dijital şiddet ve yeni tehditler

Raporda yalnızca fiziksel şiddet değil, dijital şiddetin de giderek arttığına dikkat çekildi. Sosyal medya, yapay zekâ ve çevrimiçi platformlar üzerinden kadınlara yönelik yeni saldırı biçimlerinin ortaya çıktığı belirtilerek devletlerin bu alanda da sorumluluk alması gerektiği ifade edildi.

GENEL TABLO: SÖZLEŞME VAR, UYGULAMA YOK

Rapora göre İstanbul Sözleşmesi hâlâ kadınlara yönelik şiddetle mücadelede en güçlü araçlardan biri. Ancak birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de temel sorun, mevcut mekanizmaların uygulanmaması.

Avrupa Konseyi, bu nedenle yalnızca hukuki çerçeveye değil, siyasi iradeye de dikkat çekerek, kadın haklarının korunmasının doğrudan devlet politikalarıyla ilişkili olduğunu vurguladı.