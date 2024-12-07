Avrupa Kros Şampiyonası Antalya'da yarın yapılacak

Türkiye Atletizm Federasyonu, Kepez Belediyesi ve Avrupa Atletizm Federasyonu tarafından Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde düzenlenen organizasyonla ilgili DokumaPark'ta basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Avrupa Atletizm Birliği (EA) Başkanı Dobromir Karamarinov, Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, milli atletler Yasemin Can ve Ayetullah Aslanhan, Fransız sporcu Yann Schrub ve Alman sporcu Konstanze Klosterhalfen katıldı.

Avrupa Atletizm Birliği Başkanı Karamarinov, yaptığı konuşmada, atletizmde 2024'ün son durağının Antalya olmasından mutluluk duyduklarını ifade etti.