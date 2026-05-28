Avrupa kupalarında İngilizler tulum çıkarabilir

Avrupa futbolunda bu sezon İngiliz ekiplerinin ağırlığı dikkat çekti. Avrupa Ligi’nde Aston Villa'nın kupaya uzanmasının ardından Konferans Ligi’nde de Crystal Palace mutlu sona ulaştı.

Böylece Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki büyük organizasyonunda kupalar İngiltere’ye gitmiş oldu.

ARSENAL KAZANIRSA TARİHE GEÇECEK

Şimdi gözler hafta sonu oynanacak Şampiyonlar Ligi finaline çevrildi. Arsenal, finalde Paris Saint-Germain karşısında sahaya çıkacak.

Londra temsilcisinin kupayı kazanması halinde İngiliz takımları aynı sezonda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi şampiyonluklarını elde ederek Avrupa futbol tarihinde önemli bir başarıya imza atacak.