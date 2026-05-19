Avrupa Ligi, İstanbul'da sahibini bulacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en prestijli organizasyonlarından UEFA Avrupa Ligi’nde final heyecanı İstanbul’da yaşanacak.

İngiltere temsilcisi Aston Villa ile Alman ekibi Freiburg, yarın Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelecek ve 2025-2026 sezonunun şampiyonu belli olacak.

FRANSIZ HAKEM YÖNETECEK

Saat 22.00’de başlayacak dev mücadeleyi Fransız hakem François Letexier yönetecek.

Letexier’in yardımcılıklarını Cyril Mugnier ile Mehdi Rahmouni yaparken, VAR koltuğunda Jerome Brisard oturacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise İspanyol Alejandro Hernandez olacak.

Final öncesinde iki takım adına da tarihi bir tablo dikkat çekiyor. Aston Villa ve Freiburg, Avrupa Ligi’nde ilk kez final sahnesine çıkacak.

İngiliz temsilcisi her ne kadar Avrupa arenasında daha önce kupa kaldırmış olsa da Avrupa Ligi formatındaki ilk finalini oynayacak.

1982 YILINDA KAZANMIŞTI

Birmingham ekibi, kulüp tarihinin en büyük başarısını 1982 yılında Şampiyon Kulüpler Kupası’nı kazanarak yaşamıştı. Aston Villa aynı yıl UEFA Süper Kupa’yı da müzesine götürerek Avrupa’da önemli bir iz bırakmıştı.

Alman temsilcisi Freiburg ise tarihinin en büyük gecesine hazırlanıyor. Kulüp tarihinde ilk kez bir Avrupa kupasında finale yükselen Freiburg, İstanbul’da mutlu sona ulaşarak unutulmaz bir başarı hikâyesi yazmayı hedefliyor.

Finalin en dikkat çeken isimlerinden biri ise kuşkusuz Unai Emery olacak. Avrupa Ligi denildiğinde akla gelen ilk teknik adamlardan biri olan İspanyol çalıştırıcı, kariyerindeki beşinci Avrupa Ligi kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

EMERY KUPAYA ABONE

Sevilla ile üst üste üç kez kupayı kaldıran Emery, Villarreal ile de zafere ulaşmıştı. Deneyimli teknik adam, 2019 yılında Arsenal’in başında çıktığı finali ise kaybetmişti.

Freiburg cephesinde ise teknik direktör Julian Schuster kariyerinin ilk büyük final heyecanını yaşayacak. 41 yaşındaki genç çalıştırıcı, Avrupa futbolunun önemli kupalarından birini kazanarak teknik adamlık kariyerine unutulmaz bir başlangıç yapmanın peşinde olacak.