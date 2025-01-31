AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ | UEFA Avrupa Ligi play off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi için geri sayım başladı. Dün akşam tamamlanan maçlar sonrasında Avrupa Ligi'nde play off aşamasına katılacak takımlar belli oldu. Yeni sisteme göre Avrupa Ligi puan sıralamasında ilk 8 takım doğrudan bir üst aşamaya katılacakken sonraki 16 takım play off oynayacak. Play-off oynayacak takımlar için UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi bugün gerçekleştirilecek. Avrupa'da mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe Avrupa Ligi kura çekimi için adını listeye yazdırırken ne yazık ki Beşiktaş yazdıramadı. Peki, UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Avrupa Ligi'nde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri kim? İşte ayrıntılar!

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Bu yıl yeni sistemle 36 takımlı lig formatında oynanan UEFA Avrupa Ligi'nde ilk aşama maçları tamamlandı. Avrupa Ligi'nde ilk 8 doğrudan üst tura geçerken son 16 play-off turu kura çekimi İsviçre'nin Nyon şehrinde UEFA Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi bugün saat 15.00'da başlayacak!

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY OFF KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi play-off kura çekimi UEFA'nın kendi resmi internet sitesi olan uefa.tv adresi üzerinden naklen yayınlanacak.

AVRUPA LİGİ'NDE FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ligi 24. sırada tamamlayan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Bodo Glimt veya Anderlecth takımlarından birisiyle eşleşecek.

AVRUPA LİGİ'NDE GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

Ligi 14. sırada tamamlayan Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi kura çekiminde Midtjylland ya da AZ Alkmaar takımlarından birisiyle eşleşecek.

AVRUPA LİGİ PLAY OFF MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi son 16 takımların oluşturduğu play-off maçları 13-20 Şubat tarihleri arasında gerçekleşecek. Fikstür kura çekimi tamamlandığında UEFA yetkilileri tarafından duyurulacak.

UEFA AVRUPA LİGİ FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?

Play-off maçlarının oynanması sonrası geçilecek son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve final maçlarının takvimi şu şekilde:

Son 16 turu: 6 ve 13 Mart 2025

6 ve 13 Mart 2025 Çeyrek finaller: 10 ve 17 Nisan 2025

10 ve 17 Nisan 2025 Yarı finaller: 1 ve 8 Mayıs 2025

1 ve 8 Mayıs 2025 Final: 21 Mayıs 2025

UEFA Avrupa Ligi'nde 2024-25 sezonu, 21 Mayıs'ta İspanya'nın Bilbao kentindeki San Mames Stadı'nda yapılacak