Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı: Gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları dün gece oynandı.

Fenerbahçe'yi eleyen Rangers FC, sahasında 13. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, 68 dakika görev yaptı. Konuk ekipte Alex Berenguer, 82. dakikada penaltı kaçırdı.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un 90+1. dakikada oyuna girdiği Eintracht Frankfurt, Tottenham'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın yedek beklediği Manchester United ise Olimpik Lyon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 2-2'lik eşitliğe razı oldu.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle: