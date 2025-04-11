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Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı: Gecenin sonuçları

Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçları dün gece oynandı. Gecenin tek galibiyetini Lazio'yu 2-0 yenen Bodo/Glimt oldu. Diğer 3 mücadele beraberlikle sona erdi.

Spor
  • 11.04.2025 09:58
  • Giriş: 11.04.2025 09:58
  • Güncelleme: 11.04.2025 10:03
Kaynak: AA
Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı: Gecenin sonuçları
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları dün gece oynandı.

Fenerbahçe'yi eleyen Rangers FC, sahasında 13. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.

Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, 68 dakika görev yaptı. Konuk ekipte Alex Berenguer, 82. dakikada penaltı kaçırdı.

Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un 90+1. dakikada oyuna girdiği Eintracht Frankfurt, Tottenham'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

Milli kaleci Altay Bayındır'ın yedek beklediği Manchester United ise Olimpik Lyon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 2-2'lik eşitliğe razı oldu.

Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.

Alınan sonuçlar şöyle:

  • Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya): 2-0
  • Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1
  • Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere): 2-2
  • Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0
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