Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları oynandı: Gecenin sonuçları
Avrupa Ligi'nde çeyrek final eşleşmelerinin ilk maçları dün gece oynandı. Gecenin tek galibiyetini Lazio'yu 2-0 yenen Bodo/Glimt oldu. Diğer 3 mücadele beraberlikle sona erdi.
Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek final ilk maçları dün gece oynandı.
Fenerbahçe'yi eleyen Rangers FC, sahasında 13. dakikada 10 kişi kaldığı maçta Athletic Bilbao ile 0-0 berabere kaldı.
Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, 68 dakika görev yaptı. Konuk ekipte Alex Berenguer, 82. dakikada penaltı kaçırdı.
Bir diğer milli oyuncu Can Uzun'un 90+1. dakikada oyuna girdiği Eintracht Frankfurt, Tottenham'a konuk olduğu karşılaşmadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
Milli kaleci Altay Bayındır'ın yedek beklediği Manchester United ise Olimpik Lyon deplasmanında uzatma dakikalarında yediği golle 2-2'lik eşitliğe razı oldu.
Karşılaşmaların rövanşları, 17 Nisan'da oynanacak.
Alınan sonuçlar şöyle:
- Bodo/Glimt (Norveç)-Lazio (İtalya): 2-0
- Tottenham (İngiltere)-Eintracht Frankfurt (Almanya): 1-1
- Olimpik Lyon (Fransa)-Manchester United (İngiltere): 2-2
- Rangers (İskoçya)-Athletic Bilbao (İspanya): 0-0