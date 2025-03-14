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Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.

Spor
  • 14.03.2025 09:44
  • Giriş: 14.03.2025 09:44
  • Güncelleme: 14.03.2025 10:02
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
Fotoğraf: DepoPhotos

UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.

Dün gece oynanan karşılaşmaların ardından Athletic Bilbao, Bodo/Glimt, Lazio, Frankfurt, Lyon, Tottenham, Rangers ve Manchester United çeyrek finale kaldı.

Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

Olympiakos 2-1 Bodo/Glimt (2-4)

Athletic Bilbao 3-1 Roma (4-3)

Lazio 1-1 Viktoria Plzen (3-2)

Frankfurt 4-1 Ajax (6-2)

Lyon 4-0 FCSB (7-1)

Tottenham 3-1 AZ Alkmaar (3-2)

Rangers 0-2 Fenerbahçe (3-3, pen. Rangers)

Manchester United 4-1 Real Sociedad (5-2)

Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Rangers - Athletic Bilbao

Lazio - Bodo/Glimt

Lyon - Manchester United

Tottenham - Frankfurt

Maçlar 10-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.

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