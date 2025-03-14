Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale yükselen takımlar belli oldu.
Dün gece oynanan karşılaşmaların ardından Athletic Bilbao, Bodo/Glimt, Lazio, Frankfurt, Lyon, Tottenham, Rangers ve Manchester United çeyrek finale kaldı.
Dün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
Olympiakos 2-1 Bodo/Glimt (2-4)
Athletic Bilbao 3-1 Roma (4-3)
Lazio 1-1 Viktoria Plzen (3-2)
Frankfurt 4-1 Ajax (6-2)
Lyon 4-0 FCSB (7-1)
Tottenham 3-1 AZ Alkmaar (3-2)
Rangers 0-2 Fenerbahçe (3-3, pen. Rangers)
Manchester United 4-1 Real Sociedad (5-2)
Turnuvada çeyrek final eşleşmeleri ise şu şekilde:
Rangers - Athletic Bilbao
Lazio - Bodo/Glimt
Lyon - Manchester United
Tottenham - Frankfurt
Maçlar 10-17 Nisan tarihlerinde oynanacak.