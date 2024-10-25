Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde 3. hafta maçları tamamlandı. Galatasaray ve Beşiktaş rakiplerini mağlup ederken Fenerbahçe ise kendi sahasında Manchester United ile berabere kaldı.

Dün akşam oynanan maçlarda Beşiktaş, deplasmanda Lyon'u Gedson Fernandes'in attığı golle 1-0 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Fenerbahçe ise geriye düştüğü karşılaşmada Manchester United ile 1-1 berabere kalarak puanını 5'e yükseltti.

Gecenin dikkat çeken diğer maçlarında Lazio deplasmanda Twente'yı 2-0 mağlup ederek üçte üç yaptı ve liderliğini sürdürdü. Athletic Bilbao ise kendi sahasında Slavia Prag'ı 1-0 yendi.

Avrupa Ligi'nde üçüncü haftada alınan sonuçlar şu şekilde:

Puan durumunda ise ilk üç maçını kazanan Tottenham, Lazio ve Anderlecht 9 puanla ilk üç sırada yer aldı. 3 maçta 7 puan toplayan Galatasaray 5'inci sırada.

Fenerbahçe 5 puanla 14'üncü sırada yer alırken ilk iki haftayı son sırada tamamlayan Beşiktaş 27'nci sıraya yükseldi.