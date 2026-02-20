Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu öncesi play-off turu ilk maçları dün akşam oynandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Bu turda Türkiye adına yoluna devam eden tek temsilci Fenerbahçe, ilk maçta kendi sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.
Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
- Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest
- Dinamo Zagreb 1-3 Genk
- PAOK 1-2 Celta Vigo
- Brann 0-1 Bologna
- Celtic 1-4 Stuttgart
- Lille 0-1 Kızılyıldız
- Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen
- Ludogorets 2-1 Ferencvaros
Maçların rövanşları önümüzdeki hafta oynanacak.
Rakiplerini eleyen 8 takım, son 16 turuna yükselecek.