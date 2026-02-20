Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları dün akşam oynandı.

Bu turda Türkiye adına yoluna devam eden tek temsilci Fenerbahçe, ilk maçta kendi sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

- Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest



- Dinamo Zagreb 1-3 Genk



- PAOK 1-2 Celta Vigo



- Brann 0-1 Bologna



- Celtic 1-4 Stuttgart



- Lille 0-1 Kızılyıldız



- Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen



- Ludogorets 2-1 Ferencvaros

Maçların rövanşları önümüzdeki hafta oynanacak.

Rakiplerini eleyen 8 takım, son 16 turuna yükselecek.