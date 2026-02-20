Giriş / Abone Ol
Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu öncesi play-off turu ilk maçları dün akşam oynandı.

Spor
  • 20.02.2026 10:23
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu ilk maçları dün akşam oynandı.

Bu turda Türkiye adına yoluna devam eden tek temsilci Fenerbahçe, ilk maçta kendi sahasında İngiliz ekibi Nottingham Forest'a 3-0 mağlup oldu.

Dün akşam oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:

- Fenerbahçe 0-3 Nottingham Forest

- Dinamo Zagreb 1-3 Genk

- PAOK 1-2 Celta Vigo

- Brann 0-1 Bologna

- Celtic 1-4 Stuttgart

- Lille 0-1 Kızılyıldız

- Panathinaikos 2-2 Viktoria Plzen

- Ludogorets 2-1 Ferencvaros

Maçların rövanşları önümüzdeki hafta oynanacak.

Rakiplerini eleyen 8 takım, son 16 turuna yükselecek.

