UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu bugün tamamlanacak. Rakiplerini eleyen 8 takım, son 16 turuna yükselecek.

Spor
  • 26.02.2026 09:47
  • Giriş: 26.02.2026 09:47
  • Güncelleme: 26.02.2026 09:53
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Ligi'nde günün programı

UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu bugün oynanacak maçlarla sona erecek.

Fenerbahçe, kendi sahasında 3-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Nottingham Forest karşısına çıkacak.

Turnuvada bu akşamın maç programı şu şekilde:

- Nottingham Forest - Fenerbahçe

- Genk - Dinamo Zagreb

- Celta Vigo - PAOK

- Bologna - Brann

- Stuttgart - Celtic

- Kızılyıldız - Lille

- Viktoria Plzen - Panathinaikos

- Ferencvaros - Ludogorets

Rakiplerini eleyen 8 takım, son 16 turuna yükselecek.

