Avrupa Ligi'nde günün programı
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu bugün tamamlanacak. Rakiplerini eleyen 8 takım, son 16 turuna yükselecek.
Kaynak: Haber Merkezi
UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turu bugün oynanacak maçlarla sona erecek.
Fenerbahçe, kendi sahasında 3-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda Nottingham Forest karşısına çıkacak.
Turnuvada bu akşamın maç programı şu şekilde:
- Nottingham Forest - Fenerbahçe
- Genk - Dinamo Zagreb
- Celta Vigo - PAOK
- Bologna - Brann
- Stuttgart - Celtic
- Kızılyıldız - Lille
- Viktoria Plzen - Panathinaikos
- Ferencvaros - Ludogorets
Rakiplerini eleyen 8 takım, son 16 turuna yükselecek.