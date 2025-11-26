Avrupa Ligi'nde haftanın fikstürü ve dikkat çekenler
Avrupa Ligi'nde beşinci hafta maçları yarın oynanacak. Kupa 2'de toplamda 18 karşılaşma futbolseverleri bekliyor.
Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, bu hafta Macaristan ekibi Ferencvaros’u ağırlayacak. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele yarın saat 20.45’te başlayacak. Diğer maçların programı şu şekilde:
20.45 Roma-Midtjylland
20.45 Aston Villa-Young Boys
20.45 Porto-Nice
20.45 Viktoria Plzen-Freiburg
20.45 Fenerbahçe-Ferencvaros
20.45 Feyenoord-Celtic
20.45 Lille-Dinamo Zagreb
20.45 PAOK-Brann
20.45 Ludogorets-Celta Vigo
23.00 Bologna-Salzburg
23.00 Kızılyıldız-FCSB
23.00 Go Ahead Eagles-Stuttgart
23.00 Genk-Basel
23.00 Maccabi Tel Aviv-Lyon
23.00 Nottingham Forest-Malmö
23.00 Panathinaikos-Sturm Graz
23.00 Rangers-Braga
23.00 Real Betis-Utrecht