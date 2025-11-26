Avrupa Ligi'nde haftanın fikstürü ve dikkat çekenler

UEFA Avrupa Ligi'nde 5. hafta karşılaşmaları yarın oynanacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda toplam 18 maç sahne alacak.

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden tek takım olan Fenerbahçe, bu hafta Macaristan ekibi Ferencvaros’u ağırlayacak. Chobani Stadı’nda oynanacak mücadele yarın saat 20.45’te başlayacak. Diğer maçların programı şu şekilde:

20.45 Roma-Midtjylland

20.45 Aston Villa-Young Boys

20.45 Porto-Nice

20.45 Viktoria Plzen-Freiburg

20.45 Fenerbahçe-Ferencvaros

20.45 Feyenoord-Celtic

20.45 Lille-Dinamo Zagreb

20.45 PAOK-Brann

20.45 Ludogorets-Celta Vigo

23.00 Bologna-Salzburg

23.00 Kızılyıldız-FCSB

23.00 Go Ahead Eagles-Stuttgart

23.00 Genk-Basel

23.00 Maccabi Tel Aviv-Lyon

23.00 Nottingham Forest-Malmö

23.00 Panathinaikos-Sturm Graz

23.00 Rangers-Braga

23.00 Real Betis-Utrecht