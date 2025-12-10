Avrupa Ligi'nde haftanın programı
Avrupa'nın kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde oldukça zorlu maçlar oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 6. haftasında 18 maç oynanacak.
Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.
Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı şöyle:
20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis
20.45 Ferencvaros-Rangers
20.45 Young Boys-Lille
20.45 Midtjylland-Genk
20.45 Ludogorets-PAOK
20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız
20.45 Stuttgart-Maccabi Tel Aviv
20.45 Utrecht-Nottingham Forest
23.00 Porto-Malmö
23.00 Lyon-Go Ahead Eagles
23.00 Celtic-Roma
23.00 Basel-Aston Villa
23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)
23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)
23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)
23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)
23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe