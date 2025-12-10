Giriş / Abone Ol
Avrupa Ligi'nde haftanın programı

Avrupa'nın kulüpler bazında iki numaralı organizasyonu Avrupa Ligi'nde oldukça zorlu maçlar oynanacak.

Spor
  • 10.12.2025 12:38
  • Giriş: 10.12.2025 12:38
  • Güncelleme: 10.12.2025 12:42
Avrupa Ligi'nde haftanın programı

UEFA Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 6. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, deplasmanda Norveç ekibi Brann'a konuk olacak. Bergen kentinde bulunan Brann Stadyumu'nda oynanacak müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 6. hafta maçlarının programı şöyle:

20.45 Dinamo Zagreb-Real Betis

20.45 Ferencvaros-Rangers

20.45 Young Boys-Lille

20.45 Midtjylland-Genk

20.45 Ludogorets-PAOK

20.45 Sturm Graz-Kızılyıldız

20.45 Nice-Braga

20.45 Stuttgart-Maccabi Tel Aviv

20.45 Utrecht-Nottingham Forest

23.00 Porto-Malmö

23.00 Lyon-Go Ahead Eagles

23.00 Celtic-Roma

23.00 Basel-Aston Villa

23.00 Freiburg (Almanya)-Salzburg (Avusturya)

23.00 FCSB (Romanya)-Feyenoord (Hollanda)

23.00 Celta Vigo (İspanya)-Bologna (İtalya)

23.00 Panathinaikos (Yunanistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

23.00 Brann (Norveç)-Fenerbahçe

