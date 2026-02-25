Avrupa Ligi'nde haftanın programı
Kupa 2'de play-off turunda rövanş maçları bugün oynanacak. 8 maçın oynanacağı gecede son 16'ya yükselen takımlar belirlenecek.
Avrupa Ligi son 16 play-off turunda rövanş maçları yarın oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunun play-off etabı, 8 karşılaşmayla tamamlanacak. Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını son 16 turuna yazdıracak.
Fenerbahçe, 3-0 mağlup olduğu ilk maçın rövanşında İngiltere'nin Nottingham Forest takımına konuk olacak.
The City Ground Stadı'nda, TSİ 23.00'te başlayacak mücadeleyi İtalyan hakem Maurizio Mariani yönetecek. Bu turu geçen ekip, son 16 turunda Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis takımıyla eşleşecek.
Avrupa Ligi'ndeki rövanş maçlarının programı şu şekilde:
20.45 Ferencvaros-Ludogorets
20.45 Stuttgart-Celtic
20.45 Viktoria Plzen-Panathinaikos
20.45 Kızılyıldız-Lille
23.00 Nottingham Forest-Fenerbahçe
23.00 Bologna-Brann
23.00 Genk-Dinamo Zagreb
23.00 Celta Vigo-PAOK