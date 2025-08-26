Avrupa Ligi'nde Play-Off heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ikinci maçlar 27-28 Ağustos'ta oynanacak.
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ikinci maçlar yarın (27 Ağustos Çarşamba) başlayacak.
Mücadeleler 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Play-Off turunda Samsunspor, 28 Ağustos Perşembe 20.00'de Panathinaikos ile karşılaşacak.
Yunanistan'da oynanan ilk maçta Panathinaikos, 2-1'lik galibiyet elde etmişti.
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0
Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya): 3-0
Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-1
Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1
Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor: 2-1
Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda): 0-2
Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-1
Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-5
Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya): 2-2
Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan): 1-0
Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz): 0-4