Avrupa Ligi'nde Play-Off heyecanı başlıyor

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ikinci maçlar 27-28 Ağustos'ta oynanacak.

Spor
  • 26.08.2025 09:26
  • Giriş: 26.08.2025 09:26
  • Güncelleme: 26.08.2025 09:44
Kaynak: Spor Servisi
Fotoğraf: AA

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda ikinci maçlar yarın (27 Ağustos Çarşamba) başlayacak.

Mücadeleler 27-28 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

Play-Off turunda Samsunspor, 28 Ağustos Perşembe 20.00'de Panathinaikos ile karşılaşacak.

Yunanistan'da oynanan ilk maçta Panathinaikos, 2-1'lik galibiyet elde etmişti.

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Midtjylland (Danimarka) - KuPS Kuopio (Finlandiya): 4-0

Malmö (İsveç) - Sigma Olomouc (Çekya): 3-0

Brann (Norveç) - AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 3-1

Shkendija (Kuzey Makedonya) - Ludogorets (Bulgaristan): 2-1

Panathinaikos (Yunanistan) - Samsunspor: 2-1

Zrinjski (Bosna Hersek) - Utrecht (Hollanda): 0-2

Slovan Bratislava (Slovakya) - Young Boys (İsviçre): 0-1

Lech Poznan (Polonya) - Genk (Belçika): 1-5

Aberdeen (İskoçya) - FCSB (Romanya): 2-2

Rijeka (Hırvatistan) - PAOK (Yunanistan): 1-0

Lincoln Red Imps (Cebelitarık) - Braga (Portekiz): 0-4

