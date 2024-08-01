Avrupa Ligi'nde Ruzomberok'u yenen Trabzonspor tur atladı
UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu rövanş maçında Trabzonspor sahasında karşılaştığı Ruzomberok’u 1-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.
Kaynak: İHA
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda deplasmanda 2-0 kazandığı maçın rövanşında Slovakya'nın Ruzomberok takımını konuk etti. Papara Park'ta saat 20.30'da başlayan müsabakayı Sırbistan'dan Nenad Minakovic yönetti.
Trabzonspor, 65. dakikada Denis Draguş'un kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.
Trabzonspor, 3. eleme turunda Wisla Krakow (Polonya) ile Rapid Wien (Avusturya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
3. eleme turu ilk maçları 8 Ağustos, rövanşlar ise 15 Ağustos tarihinde yapılacak.