Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Kaynak: Spor Servisi
Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.
Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:
20.45 Panathinaikos-Real Betis
20.45 Stuttgart-Porto
20.45 Bologna-Roma
20.45 Lille-Aston Villa
23.00 Ferencvaros-Braga
23.00 Genk-Freiburg
23.00 Celta Vigo-Olimpik Lyon
23.00 Nottingham Forest-Midtjylland