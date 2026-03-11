Giriş / Abone Ol
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında son 16 turu yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Spor
  • 11.03.2026 10:48
Kaynak: Spor Servisi
Avrupa Ligi'nde son 16 turu başlıyor

Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları yarın yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasının son 16 turunda yarın 8 karşılaşma oynanacak.

Ligde 18-19 Mart'ta oynanacak rövanş maçlarının ardından çeyrek finalistler belli olacak. Son 16 turu ilk maçlarının programı (TSİ) şu şekilde:

20.45 Panathinaikos-Real Betis

20.45 Stuttgart-Porto

20.45 Bologna-Roma

20.45 Lille-Aston Villa

23.00 Ferencvaros-Braga

23.00 Genk-Freiburg

23.00 Celta Vigo-Olimpik Lyon

23.00 Nottingham Forest-Midtjylland

