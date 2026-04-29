Avrupa Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda yarı final maçları oynanacak.
Avrupa Ligi'nde yarı final ilk maçları yarın yapılacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Portekiz ekibi Braga, TSİ 22.00'de Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.
Diğer eşleşmede İngiliz ekipleri Nottingham Forest ile Aston Villa, aynı saatte karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların rövanşları, 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.