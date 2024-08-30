Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Avrupa Ligi'ne katılan takımlar belli oldu

Dün oynanan play-off maçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu.

Spor
  • 30.08.2024 09:36
  • Giriş: 30.08.2024 09:36
  • Güncelleme: 30.08.2024 09:55
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa Ligi'ne katılan takımlar belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar dün oynanan play-off maçlarının ardından belli oldu.

Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer alacağı turnuvada 4 torba da şekillendi.

Kura çekiminin saat 14.00'te yapılacağı turnuvaya katılan takımlar şöyle:

Manchester United    
Tottenham Hotspur    
Real Sociedad  
AS Roma   
Athletic Bilbao   
FC Porto    
ACF Fiorentina    
Olympique Lyon   
Ajax Amsterdam    
Eintracht Frankfurt    
Lazio Rom    
OGC Nice  
Fenerbahçe   
Galatasaray    
TSG 1899 Hoffenheim    
Beşiktaş JK 
SC Braga   
RSC Anderlecht  
PAOK 
Olympiakos 
Slavia Prag  
Glasgow Rangers  
Dinamo Kiev   
Union Saint-Gilloise 
AZ Alkmaar   
Twente 
Midtjylland   
Ludogorets
Bodø/Glimt 
FCSB  
Viktoria Plzen 
Malmö 
Maccabi Tel Aviv 
Karabağ    
IF Elfsborg   
FC RFS

Torbalarda yer alan takımlar ise şöyle:

BirGün'e Abone Ol