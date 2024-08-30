Avrupa Ligi'ne katılan takımlar belli oldu
Dün oynanan play-off maçlarının ardından UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar belli oldu.
UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak takımlar dün oynanan play-off maçlarının ardından belli oldu.
Türkiye'den Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın yer alacağı turnuvada 4 torba da şekillendi.
Kura çekiminin saat 14.00'te yapılacağı turnuvaya katılan takımlar şöyle:
Manchester United
Tottenham Hotspur
Real Sociedad
AS Roma
Athletic Bilbao
FC Porto
ACF Fiorentina
Olympique Lyon
Ajax Amsterdam
Eintracht Frankfurt
Lazio Rom
OGC Nice
Fenerbahçe
Galatasaray
TSG 1899 Hoffenheim
Beşiktaş JK
SC Braga
RSC Anderlecht
PAOK
Olympiakos
Slavia Prag
Glasgow Rangers
Dinamo Kiev
Union Saint-Gilloise
AZ Alkmaar
Twente
Midtjylland
Ludogorets
Bodø/Glimt
FCSB
Viktoria Plzen
Malmö
Maccabi Tel Aviv
Karabağ
IF Elfsborg
FC RFS
Torbalarda yer alan takımlar ise şöyle: