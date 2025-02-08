Avrupa Ligi play-off’u için listeler belli oldu

Spor Servisi

Fenerbahçe ve Galatasaray, Avrupa Ligi play-off turu için kadrolarını belirledi. Fenerbahçe, sakatlıkları bulunan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao ile takımdan ayrılan Samet Akaydın'ı listeden çıkardı. Listeye 3 futbolcu ekleme hakkı, yeni transferler Skriniar ve Talisca ile sezon başında kadroya yazılmayan Kostic'ten yana kullanıldı.

Türkiye Kupası'ndaki Erzurumspor FK maçında sakatlanan yeni transferlerden Diego Carlos listede kendisine yer bulamadı. Süper Lig'de de lisansı çıkarılması planlanmayan yeni transfer Ognjen Mimovic de listeye giremedi. Sezon başında bildirilen listede Levent Mercan, Serdar Aziz ve Oğuz Aydın'ın da isimleri bulunmuyordu.

LEMINA LİSTEDE YOK

Galatasaray ise yeni transferleri Carlos Cuesta ve Alvaro Morata ile birlikte Roland Sallai'yi de listesine ekledi. Bir diğer yeni transfer Ahmed Kutucu ve Mario Lemina listeye yazılmadı. Takımdan ayrılan Hakim Ziyech, Michy Batshuayi ve Victor Nelsson listeden çıkarılan isimler oldu.