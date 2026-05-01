Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde gecenin sonuçları

UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar dün akşam oynandı.

Avrupa Ligi'nde ev sahibi takımlar ilk maçlarda sahadan galibiyetle ayrıldı.

Braga kendi sahasında Freiburg'u 90+2'nci dakikada attığı golle 2-1 mağlup ederken takımın ilk golü sezon başında Beşiktaş'tan transfer edilen Demir Ege Tıknaz'dan geldi.

Diğer yarı final maçında ise Nottingham Forest, kendi sahasında bir başka Premier Lig ekibi Aston Villa'yı 1-0 yendi.

Konferans Ligi'nde ise Rayo Vallecano kendi sahasında Strasbourg'u 1-0 mağlup ederken Crystal Palace ise deplasmanda Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk'i 3-1 mağlup ederek rövanş için büyük avantaj elde etti.

İki turnuvada da rövanş maçları 7 Mayıs Perşembe günü oynanacak.