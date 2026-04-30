Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor
UEFA Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde yarı final eşleşmelerinde ilk maçlar bugün TSİ 22.00'de oynayacak.
Kaynak: Haber Merkezi
Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçlarının tamamlanmasının ardından bugün de UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Konferans Ligi'nde yarı final heyecanı başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda Portekiz ekibi Braga, TSİ 22.00'de Alman temsilcisi Freiburg'u konuk edecek.
Diğer eşleşmede İngiliz ekipleri Nottingham Forest ile Aston Villa, aynı saatte karşı karşıya gelecek.
Konferans Ligi'nde ise Rayo Vallecano ile Strasbourg, Shakhtar Donetsk ile Crystal Palace karşılaşacak.
Turnuvalarda bugünün programı şu şekilde:
UEFA Avrupa Ligi:
- Braga - Freiburg (22.00)
- Nottingham Forest - Aston Villa (22.00)
UEFA Konferans Ligi
- Rayo Vallecano - Strasbourg (22.00)
- Shakhtar Donetsk - Crystal Palace (22.00)
Yarı final rövanş maçları ise 7 Mayıs Perşembe günü aynı saatler oynanacak.