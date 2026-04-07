Avrupa Ligi’nde çeyrek final başlıyor
Avrupa Ligi’nde son sekiz turu yarın oynanacak maçlarla başlıyor. Dört eşleşmede ilk karşılaşmalar tamamlanacak, yarı finalistler 16 Nisan’daki rövanşların ardından belli olacak.
Turun açılış maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga, sahasında İspanya ekibi Real Betis’i ağırlayacak. Mücadele TSİ 19.45’te başlayacak.
Çeyrek finalin diğer üç karşılaşması ise 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Çeyrek final programı şu şekilde:
YARIN
19.45 Braga-Real Betis
PERŞEMBE
22.00 Freiburg-Celta Vigo
22.00 Porto-Nottingham Forest
22.00 Bologna-Aston Villa