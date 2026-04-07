Avrupa Ligi’nde çeyrek final başlıyor

UEFA Avrupa Ligi’nde çeyrek final heyecanı yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci büyük organizasyonunda son sekiz turunun ilk maçları iki güne yayılan programla oynanacak.

Çeyrek finalde ilk karşılaşmaların ardından rövanş mücadeleleri 16 Nisan Perşembe günü yapılacak. Bu maçların sonunda yarı finale yükselen takımlar netlik kazanacak.

Turun açılış maçında yarın Portekiz temsilcisi Braga, sahasında İspanya ekibi Real Betis’i ağırlayacak. Mücadele TSİ 19.45’te başlayacak.

Çeyrek finalin diğer üç karşılaşması ise 9 Nisan Perşembe günü oynanacak. Çeyrek final programı şu şekilde:

YARIN

19.45 Braga-Real Betis

PERŞEMBE

22.00 Freiburg-Celta Vigo

22.00 Porto-Nottingham Forest

22.00 Bologna-Aston Villa