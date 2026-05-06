Avrupa Ligi’nde finalistler belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi’nde finalistler yarın oynanacak rövanş karşılaşmalarının ardından belli olacak.

Yarı finalde gözler Almanya ve İngiltere’de oynanacak mücadelelere çevrilirken, finalin İstanbul’da yapılacak olması heyecanı artırıyor.

Günün ilk karşılaşmasında Alman temsilcisi Freiburg, deplasmanda 2-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında Portekiz ekibi Braga’yı ağırlayacak.

MAÇLAR 22.00'DE BAŞLAYACAK

TSİ 22.00’de başlayacak mücadelede iki takım da final bileti için sahaya çıkacak.

Diğer yarı final eşleşmesinde ise İngiliz ekipleri Aston Villa ile Nottingham Forest karşı karşıya gelecek.

İlk maçı sahasında 1-0 kazanan Nottingham Forest, rövanşta deplasmanda avantajını korumaya çalışacak. Aston Villa ise taraftarı önünde finale yükselmenin hesaplarını yapacak.

Avrupa Ligi finali, 20 Mayıs’ta İstanbul’da bulunan Tüpraş Stadyumu’nda oynanacak.

Braga forması giyen milli futbolcu Demir Ege Tıknaz ise Portekiz ekibinin finale yükselmesi halinde kariyerinin en özel maçlarından birine çıkacak.

Genç futbolcu, eski kulübü Beşiktaş’ın stadında Avrupa kupası finalinde mücadele etme fırsatı yakalayacak.