Avrupa Ligi’nde ilk haftanın sonuçları
UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta maçları tamamlandı. Dün akşam kendi sahasında Union SG'yi mağlup eden Fenerbahçe turnuvaya galibiyetle başlarken Beşiktaş ise Ajax deplasmanında 4-0 kaybederek ligin ilk haftayı sonuncu sırada bitirdi.
Bu sezon ilk kez 36 takımla lig formatında oynanan UEFA Avrupa Ligi’nin ilk hafta maçları tamamlandı.
Galatasaray, sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK’u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i 2-1 yendi ve iki takım da turnuvaya 3 puanla başladı.
Bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş ise Hollanda’da karşılaştığı Ajax’a 4-0 mağlup oldu ve ilk haftanın en farklı yenilgisini aldı.
Alınan sonuçların ardından Ajax, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasını liderlikle tamamladı. Rumen ekibi FCSB ikinci, İtalyan temsilcisi Lazio üçüncü ve İngiliz ekibi Tottenham ise dördüncü sırada yer aldı.
Hemen ardından ligin beşincilik koltuğu ise Galatasaray’ın oldu.
UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
25 Eylül Çarşamba
AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2
Bodo/Glimt - Porto: 3-2
Manchester United - Twente: 1-1
Galatasaray - PAOK: 3-1
Dinamo Kiev - Lazio: 0-3
Ludogorets - Slavia Prag: 0-2
Midtjylland - Hoffenheim: 1-1
Nice - Real Sociedad: 1-1
Anderlecht - Ferencvaros: 2-1
26 Eylül Perşembe
Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise: 2-1
Malmö - Rangers: 0-2
FCSB - Rigas Skola: 4-1
Ajax - Beşiktaş: 4-0
Sporting Braga - Maccabi Tel Aviv: 2-1
Roma - Athletic Bilbao: 1-1
Lyon - Olympiakos: 2-0
Eintracht Frankfurt - Viktoria Plzen: 3-3
Tottenham - Karabağ: 3-0