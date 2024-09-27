Avrupa Ligi’nde ilk haftanın sonuçları

Bu sezon ilk kez 36 takımla lig formatında oynanan UEFA Avrupa Ligi’nin ilk hafta maçları tamamlandı.

Galatasaray, sahasında Yunanistan temsilcisi PAOK’u 3-1 mağlup ederken Fenerbahçe de evinde Belçika ekibi Union Saint-Gilloise’i 2-1 yendi ve iki takım da turnuvaya 3 puanla başladı.

Bir diğer Türk temsilcisi Beşiktaş ise Hollanda’da karşılaştığı Ajax’a 4-0 mağlup oldu ve ilk haftanın en farklı yenilgisini aldı.

Alınan sonuçların ardından Ajax, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasını liderlikle tamamladı. Rumen ekibi FCSB ikinci, İtalyan temsilcisi Lazio üçüncü ve İngiliz ekibi Tottenham ise dördüncü sırada yer aldı.

Hemen ardından ligin beşincilik koltuğu ise Galatasaray’ın oldu.

UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

25 Eylül Çarşamba AZ Alkmaar - Elfsborg: 3-2

Bodo/Glimt - Porto: 3-2

Manchester United - Twente: 1-1

Galatasaray - PAOK: 3-1

Dinamo Kiev - Lazio: 0-3

Ludogorets - Slavia Prag: 0-2

Midtjylland - Hoffenheim: 1-1

Nice - Real Sociedad: 1-1

Anderlecht - Ferencvaros: 2-1