Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı: Fenerbahçe, Nottingham Forest karşısında avantaj peşinde

Fenerbahçe, 19 Şubat Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında İngiltere temsilcisi Nottingham Forest'ı konuk edecek.

Chobani Stadı'nda oynanacak müsabaka 20.45'te başlayacak.

Mücadelede İsviçreli hakem Sandro Scharer düdük çalacak. Scharer'in yardımcılıklarını ise Stephane De Almeida ve Jonas Erni yapacak.

Oynadığı 8 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle 12 puan toplayan sarı-lacivertliler, lig aşamasını 19. sırada tamamladı.

4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşayan Nottingham Forest ise 14 puanla 13. oldu.

Bu turu geçen takım, bir sonraki ayakta Danimarka'nın Midtjylland ya da İspanya'nın Real Betis ekibiyle eşleşecek.

FENERBAHÇE'DE 2 EKSİK

Fenerbahçe'de Nottingham Forest maçı öncesinde 2 eksik bulunuyor.

Ayak bileğinden ameliyat olan Edson Alvarez takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Archie Brown ise riske edilmeyecek.



Teknik direktör Demonico Tedesco, Brown'ı maç kadrosuna alabilir ancak oynatmayı planlamıyor.

İKİ OYUNCU KART SINIRINDA

Fenerbahçe'de Nottingham Forest mücadelesi öncesinde 2 oyuncu sarı kart sınırında.

İkişer sarı kartı bulunan Nelson Semedo ve Oğuz Aydın, maçta kart görmeleri halinde 26 Şubat'ta İngiltere'de oynanacak rövanş müsabakasında forma giyemeyecek.