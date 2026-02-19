Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı: Günün programı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları bugün oynanacak. Bu turda Türkiye’yi temsil eden tek ekip olan Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest’ı konuk edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu heyecanı bugün oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Bu turda Türkiye adına yoluna devam eden tek temsilci Fenerbahçe, ilk maçta İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele bugün saat 20.45’te Chobani Stadı’nda oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te oynanacak.
8 KARŞILAŞMA OYNANACAK
Bu turu geçen ekip, bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde play-off turunun ilk maçları, bugün sekiz karşılaşmayla tamamlanacak.
20.45'te oynanacak maçlar:
- Fenerbahçe-Nottingham Forest
- Dinamo Zagreb-Genk
- PAOK-Celta Vigo
- Brann-Bologna
23.00'te oynanacak maçlar:
- Celtic-Stuttgart
- Lille-Kızılyıldız
- Panathinaikos-Viktoria Plzen
- Ludogorets-Ferencvaros