Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı: Haftanın programı

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu heyecanı yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.

Bu turda Türkiye adına yoluna devam eden tek temsilci Fenerbahçe, ilk maçta İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.

Mücadele yarın saat 20.45’te Chobani Stadı’nda oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te deplasmanda yapılacak.

8 KARŞILAŞMA OYNANACAK

Bu turu geçen ekip, bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde play-off turunun ilk maçları, yarın sekiz karşılaşmayla tamamlanacak.

20.45'te oynanacak maçlar:

Fenerbahçe-Nottingham Forest

Dinamo Zagreb-Genk

PAOK-Celta Vigo

Brann-Bologna

23.00'te oynanacak maçlar:

Celtic-Stuttgart

Lille-Kızılyıldız

Panathinaikos-Viktoria Plzen

Ludogorets-Ferencvaros