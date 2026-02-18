Avrupa Ligi’nde play-off heyecanı: Haftanın programı
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçları yarın oynanacak. Bu turda Türkiye’yi temsil eden tek ekip olan Fenerbahçe, sahasında Nottingham Forest’ı konuk edecek.
Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı organizasyonu olan UEFA Avrupa Ligi’nde son 16 play-off turu heyecanı yarın oynanacak ilk maçlarla başlayacak.
Bu turda Türkiye adına yoluna devam eden tek temsilci Fenerbahçe, ilk maçta İngiliz ekibi Nottingham Forest ile karşı karşıya gelecek.
Mücadele yarın saat 20.45’te Chobani Stadı’nda oynanacak. Eşleşmenin rövanşı ise 26 Şubat Perşembe günü TSİ 23.00’te deplasmanda yapılacak.
8 KARŞILAŞMA OYNANACAK
Bu turu geçen ekip, bir sonraki aşamada Midtjylland ile Real Betis arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak. Avrupa Ligi’nde play-off turunun ilk maçları, yarın sekiz karşılaşmayla tamamlanacak.
20.45'te oynanacak maçlar:
Fenerbahçe-Nottingham Forest
Dinamo Zagreb-Genk
PAOK-Celta Vigo
Brann-Bologna
23.00'te oynanacak maçlar:
Celtic-Stuttgart
Lille-Kızılyıldız
Panathinaikos-Viktoria Plzen
Ludogorets-Ferencvaros