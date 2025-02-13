Avrupa Ligi’nde play-off turu bugün oynanıyor

Şükran Arzu GÖNÜLERİ

Avrupa Ligi'nde play-off turu bugün oynanacak maçlarla başlayacak. Türkiye'yi temsil eden Galatasaray ve Fenerbahçe de bugün sahaya çıkacak. Galatasaray, AZ Alkmaar ile deplasmanda Fenerbahçe ise evinde Anderlecht'le karşılaşacak.

Galatasaray ile AZ Alkmaar arasında oynanacak maç AFAS Stadı'nda oynanacak. Zorlu maç, 23.00'te başlayacak. Maçı Portekiz Futbol Federasyonundan hakem Joao Pinheiro yönetecek. Yardımcı hakemlik görevini Bruno Jesus ve Luciano Maia'nın yapacağı mücadelenin dördüncü hakemi Joao Gonçalves olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) odasında ise Tiago Martins görev alacak.

Fenerbahçe ise Ülker Stadı'nda Anderlecht'le karşılaşacak. Saat 20.45'te başlayacak maçı Karadağlı hakem Nikola Dabanovic yönetecek. Mücadelede Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ve Srdjan Jovanovic üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Milos Boskovic yapacak.