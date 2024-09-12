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Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Avrupa Merkez Bankası, mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi. Banka enflasyon beklentilerini korurken, 2024-2026 büyüme beklentilerini ise aşağı çekti.

Ekonomi
  • 12.09.2024 15:22
  • Giriş: 12.09.2024 15:22
  • Güncelleme: 12.09.2024 15:51
Kaynak: AA
Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Fotoğraf: AA

Avrupa Merkez Bankası (ECB), mevduat faiz oranını 25 baz puan, ana refinansman faizi ve marjinal borçlanma faizini 60'ar baz puan indirdi.

Karar metninde "Yönetim Konseyi'nin enflasyon görünümü, enflasyonun ana dinamikleri ve para politikası aktarımının gücüne ilişkin güncellenmiş değerlendirmesine dayanarak, para politikası kısıtlamasının derecesini hafifletmek için bir adım daha atılması artık uygundur" ifadelerine yer verildi.

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