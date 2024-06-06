Avrupa Merkez Bankası'ndan 5 yıl sonra bir ilk

Avrupa Merkez Bankası, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü. Faiz indirimi, yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez yapıldı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz oranlarında yaklaşık 5 yıl sonra ilk kez indirime gitti. Banka, piyasa beklentileri doğrultusunda üç temel politika faizini 25 baz puan düşürdü.

AMB Yönetim Konseyi'nin refinansman, mevduat ve marjinal fonlama faizlerini 25 puanlık düşüşle sırasıyla yüzde 4,25, 3,75 ve 4,50’ye indirdi. Bu, hem refinansman faizi hem de marjinal fonlama faizi için Mart 2016'dan beri ilk indirim olarak kayıtlara geçti. Mevduat faizi için ise Eylül 2019'dan bu yana ilk indirim oldu.

Karar metnine, "Yönetim Konseyi, kısıtlamanın uygun seviyesini ve süresini belirlemek için veriye dayalı ve toplantı bazında bir yaklaşım izlemeye devam edecek. Yönetim Konseyi belirli bir oran için önceden taahhütte bulunmuyor" ifadelerine yer verildi.