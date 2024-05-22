Avrupa Merkez Bankası'ndan faiz indirim sinyali

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim sinyali verdi. Lagarde enflasyonun kontrol altında olduğunu dile getirdi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, faiz indirim sinyali verdi. Lagarde enflasyonun kontrol altında olduğunu dile getirdi.

NTV'de yer alan habere göre, Lagarde, tüketici fiyatlarındaki hızlı artışın artık büyük ölçüde kontrol altına alınmasıyla gelecek ay faiz indiriminin muhtemel olduğunu belirtti.

"6 HAZİRAN'DA BİR HAMLE YAPMA OLASILIĞIMIZ GÜÇLÜ"

Lagarde, "Enflasyonu kontrol altına aldığımızdan gerçekten eminim 6 Haziran'da bir hamle yapma olasılığımız güçlü" dedi.

Mevduat faizinin önümüzdeki toplantıda çeyrek puan düşürülmesi beklenirken, yatırımcılar eylül ayında bu büyüklükte bir adım daha atılacağını ve aralık ayında da son bir indirim gerçekleştirileceğini öngörüyor.