Avrupa'nın dört bir yanında Sumud'la dayanışma, İsrail'i protesto gösterileri

İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na müdahalesi ve pek çok kişiyi gözaltına almasının ardından Türkiye ve Ortadoğu'nun yanı sıra Avrupa'nın birçok kentinde de protesto gösterileri düzenlendi.

ALMANYA

Almanya'nın başkenti Berlin'de, ablukayı kırıp Gazze'ye insani yardım ulaştırmak üzere yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail saldırısı gösterilerle protesto edildi. Alexanderplatz Meydanı ve Dışişleri Bakanlığı önünde toplanan yüzlerce gösterici, İsrail'e tepki gösterdi. Filistin bayrakları, pankartlar ve dövizler taşıyan göstericiler, Filistin’e destek sloganları attı.

Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Berlin Şubesi de İsrail'in Küresel Sumud Filosu'nu durdurması ve yüzlerce kişiyi gözaltına almasını protesto etti. Okunan basın bildirisinde Almanya'nın harekete geçmesi istenerek, "AB vatandaşlarının uluslararası sularda alıkonulmasına karşı ortak tavır almasını bekliyoruz. Uluslararası toplumdan ise bu uluslararası hukuk ihlalinin BM organlarında incelenmesini ve değerlendirilmesini talep ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırımını ve Alman hükümetinin verdiği desteği protesto etmek amacıyla 4 aktivist, Dışişleri Bakanlığının giriş duvarlarını kanı simgeleyen kırmızı renkle boyadı. "Gazze halkı ve sivillerle dayanışma içindeyiz" sloganları atan 4 aktivist gözaltına alındı.

BELÇİKA

Belçika'nın başkenti Brüksel'de yüzlerce kişi, ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak için Gazze'ye doğru yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail ordusunun saldırısını protesto etti. İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yaptığı saldırıların ardından, birçok sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla yüzlerce gösterici, Belçika Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı. "Tüm gözler Gazze'de" temasında düzenlenen gösteride Filistin bayrakları açıldı. Pek çok göstericinin Filistin'le dayanışma için "kefiye" taktığı protestoda, İsrail karşıtı sloganlar atıldı. Göstericiler, Belçika Dışişleri Bakanlığından ana yolları kullanarak Avrupa Parlamentosu (AP) önünde yer alan Lüksemburg Meydanı'na kadar yürüdü. Protestocular, "Özgür Filistin", "Filistin'le dayanışma", "Gazze'ye özgürlük" gibi sloganlar attı. Protestocular, Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail ordusunun saldırısına uğrayan Küresel Sumud Filosu'na ve Filistin'e destek verilmesi çağrısında bulundu.

FRANSA

Fransa'nın başkenti Paris'te, İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki olarak gösteri düzenlendi. Filistin destekçileri, yerel saatle 18.30 sularında Paris'in tarihi Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısına tepki gösteren eylemciler, "İsrail defol, Filistin sana ait değil" ve "Yaşasın Filistin" sloganları attı. Filistin bayraklarıyla gösteriye katılan eylemciler, İsrail'in alıkoyduğu ve aralarında Fransız vatandaşlarının da bulunduğu filo yolcularının serbest bırakılmasını talep etti. İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı. Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu. Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.

İSVİÇRE

İsviçre'nin, Cenevre başta olmak üzere birçok kantonunda binlerce kişi, deniz yoluyla Gazze'ye yaklaştığı sırada Küresel Sumud Filosu'na saldıran İsrail'i protesto etti. Cenevre'deki Lisa Girardin Meydanı'nda toplanan binlerce kişi, İsrail'in Sumud Filosu'na saldırısına tepki gösterdi. Göstericiler Fransızca, Arapça ve İngilizce sloganlar attı. Gazze ile dayanışma içinde olduklarını belirten eylemciler, buraya yönelik İsrail ablukasının kırılması ve yardımların engelsiz ulaşması talebinde bulundu. Öte yandan İsviçre'nin Bern, Basel, Lugano, Luzern ve Zürih kantonlarında da İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na saldırıları protesto edildi.

YUNANİSTAN

İsrail'in, Küresel Sumud Filosu'na uluslararası sularda düzenlediği saldırıda, aralarında 27 Yunan vatandaşının da bulunduğu çok sayıda aktivisti yasa dışı şekilde alıkoymasını protesto eden göstericiler, başkent Atina'daki Yunanistan Dışişleri Bakanlığı önünde toplandı. "March To Gaza Greece" tarafından ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundan yayımlanan açıklamada, gösteri sırasında eylemciler adına oluşturulan bir heyetin, sürece ilişkin bilgi almak ve zorla alıkonulan Yunan vatandaşlarının durumu hakkında taleplerini iletmek üzere Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Alexandra Papadopulu ile bir araya geldiği belirtildi. Açıklamada, heyetin, görüşmede, Yunan hükümetinin tutumunu eleştirerek İsrail ile yürütülen askeri işbirliği nedeniyle "bağımsız ve kararlı bir diplomatik tepki vermediğini" dile getirdiği aktarıldı. Açıklamada, "Bildiğimiz kadarıyla, alıkonulan kişiler, haklarında yöneltilen suçlamaları kabul ettiklerine dair bir beyannameyi imzalamaya çağrılacaklar. Bu belgeyi imzalamaları durumunda, ülkeden derhal sınır dışı edilecekler. Ancak imzalamayı reddetmeleri halinde haklarında yargı süreci başlatılacak ve yasa dışı gözaltı süreleri uzatılacak" ifadelerine yer verildi.