Avrupa'nın en büyük fonundan asgari ücret tahmini

Avrupa'nın en büyük fonu olan Amundi Gelişen Piyasalar Kıdemli Fonu’ndan Merkez Bankası’nın faiz kararına ve ilişkin yorum ve asgari ücret tahmini geldi.

Fon’u yöneticisi Hakan Aksoy piyasanın asgari ücret artışı beklentisinin yüzde 25 ila yüzde 30 arasında olduğunu belirtti.

Bloomberg HT yayınına katılan Aksoy, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini yüzde 38’e düşürme kararının piyasanın beklentisi olan 150 baz puanlık indirimi karşıladığını belirtti.

Asgari ücrete yüzde 23 artış olursa faizdeki indirim dozunun artabileceğini öne süren Aksoy, piyasanın asgari ücret artışı beklentisinin yüzde 25 ila yüzde 30 arasında olduğunu belirtti.

"Eğer asgari ücret artışı piyasa beklentisi olan yüzde 25 civarında gerçekleşirse, tahmini olarak önümüzdeki sekiz toplantıda toplamda yüzde 8’lik bir indirim olabilir" diyen Amundi’nin piyasaya göre daha olumlu baz senaryosuna göre, asgari ücret artışının yüzde 23 gibi bir rakam olması halinde faizdeki indirimin yüzde 38’den yüzde 29’a kadar düşebilir."