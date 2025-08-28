Avrupa'nın en büyük mühimmat fabrikası Almanya'da açıldı: NATO'dan "Rusya ile çatışma" mesajı geldi

Alman savunma sanayi devi Rheinmetall, Avrupa'nın en büyük mühimmat farbrikasının açılışını yaptı. Aşağı Saksonya eyaletindeki Unterlüß kentindeki fabrikanın açılış törenine Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Lars Klingbeil, Savunma Bakanı Boris Pistorius ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte katıldı.

DW Türkçe'de yer alan habere göre, Rheinmetall CEO'su Arman Papperger, törende yaptığı konuşmada 2027 yılında tam kapasiteye ulaştığında fabrikada yılda yaklaşık 360 bin adet 155 mm'lik top mermisi üretmeyi hedeflediklerini söyledi.

Rheinmetall, Ukrayna'ya en çok mühimmat desteği sağlayan savunma sanayi şirketleri arasında yer alıyor. Son yıllarda top mermilerine olan ihtiyaç ciddi oranda arttı, bu nedenle açılışı yapılan fabrika hem Ukrayna'ya verilecek askeri destek hem de Avrupa savunmasının güçlendirilmesi açısından stratejik öneme sahip.

Rheinmetall uzun yıllardır Unterlüß bölgesindeki tesislerinde faaliyet gösteriyor. Burada top mermisi üretimi için nispeten küçük bir alan bulunuyordu. Yeni fabrikayla birlikte üretim kapasitesi ciddi oranda artırıldı.

RUTTE: RUSYA BİZİMLE ÇATIŞMAYA HAZIRLANIYOR

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de açılış töreninde konuşma yaptı. Rusya'nın inanılmaz bir hızla silah ürettiğini söyleyen Rutte, "Bu bizimle uzun vadeli bir çatışmaya hazırlandıklarını gösteriyor" iddiasında bulundu.

NATO'nun silah üretimini artırarak buna karşı koyması gerektiğini ifade eden Rutte, "Almanya'nın NATO güvenliğinde liderlik rolü üstlenmesinden dolayı minnettar olduğunu" da sözlerine ekledi.

Genel Sekreter Rutte, NATO ülkelerinin top mermisi üretimini önemli ölçüde artırmayı başardığını, aynı artışın tank ve füze üretiminde de sağlanması gerektiğini kaydetti. "Zaman, dinlenme zamanı değil" diyen Mark Rutte'nin "Bu kazanmak zorunda olduğumuz ve kazanacağımız bir muharebe" ifadelerini kullandı.