Avrupa'nın en pahalı hayatı

Mustafa BİLDİRCİN

Türkiye'de asgari ücretle çalışanlara aylık 17 bin 2 TL, Almanya'da ise bin 883 Avro ödeniyor. CHP Milletvekili ve TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu asgari ücretin artık ev kirasını karşılayamaz hale geldiğinin altını çizdi. Hanke's 2023 Sefalet Endeksi’nde Türkiye’nin yedinci sırada olduğunu ve önünde Zimbabve, Venezuela gibi ülkeler olduğunu dile getiren Bakırlıoğlu, şunları söyledi:

“Yurttaşın alım gücü her geçen gün azalırken vergilerle sırtına yüklenen yeni yükler de her geçen gün artıyor. Örneğin benzinde 2023 Mayıs ayında vergi oranı yüzde 27,89, benzinin fiyatı da 20,12 TL iken 2024 Mayıs ayında vergi yüzde 38,89’a, benzinin fiyatı da 42,65 TL’ye yükseldi. AB ülkeleri ile kıyasladığımızda vergi yükümüz giderek diğer ülkelere yaklaşıyor. Yurttaşın sırtındaki vergi yükü durmadan artarken kamunun ise tasarruf tedbirlerine rağmen giderleri katlanarak çoğalıyor.”

FİYAT DENKLEMİ BOZULDU

Bakırlıoğlu’nun hesabına göre, Almanya'da bir asgari ücretli 9,99 Avroya bir kilo kıyma alırken Türkiye'deki asgari ücretli 440 TL’ye ancak bir kilo kıyma alabiliyor. Türkiye’deki bir asgari ücretli, Avro bazında yalnızca 13,4 litre benzin alabiliyor. Türkiye'de üretilen birçok ürünün, yurt dışında daha uygun fiyatlara satıldığını belirten CHP’li Bakırlıoğlu, Türkiye’nin Avrupa’nın en pahalı hayatını yaşadığını belirterek şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Türkiye’den gelen kuru fasulye, taze fasulye ya da gıda ürünleri, alkollü içecekler pek çok ülkede, Türkiye'den daha ucuza alınabiliyor. Türkiye'ye tatile gelenler daha önce buradan sucuk, pastırma gibi ürünler götürürken şimdi Almanya'dan alıp Türkiye'ye getiriyorlar. Çünkü İtalya’da, Yunanistan’da 20 Avro olan standart bir ürün Türkiye'de 50 Avroya satılıyor. Yüksek enflasyon sonucunda fiyat denkleminin bozulduğu ülkemiz, artık maalesef dünyanın en pahalı ülkeleri arasında yer alıyor.”