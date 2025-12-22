AVRUPA'NIN ZİRVESİ ALPLER - Alpler, buzullarını kaybediyor

PARİS (AA) - ESRA TAŞKIN - Fransız jeomorfoloji uzmanı ve buzul bilimci Sylvain Coutterand, 19. yüzyılın sonundan bu yana Alpler'in buzul hacimlerinin yüzde 50'den fazlasını kaybettiğini belirtti.

Anadolu Ajansının (AA), küresel ısınma ve Alp Dağları'na etkilerine ilişkin hazırladığı "Avrupa'nın Zirvesi Alpler" başlıklı haber dosyasının dördüncü bölümünde iklim değişikliğinin Fransa Alpleri'nde bitki örtüsü ve insan faaliyetleri üzerindeki etkileri ele alındı.

Coutterand, iklim değişikliğinin Alpler'de yol açtığı en belirgin değişiklikleri AA muhabirine anlattı.

Alpler'in manzarasında ciddi bir değişim olduğuna dikkati çeken Coutterand, özellikle daha önce bölgede görülmeyen sıcak havaların yaşandığını söyledi.

Coutterand, 1970-1980'li yıllarda Auvergne-Rhone-Alpes bölgesine bağlı Houches kentine yaz dönemlerinde geldiğinde sürekli yağmur yağdığını dile getirerek "Her iki günde bir yağmur yağardı ve böylelikle yüksek rakımda kar (olurdu) ve o dönem buzullar yeniden ilerleme kaydediyordu." ifadelerini kullandı.

Buzulların erimesinin bölgedeki bitki örtüsünü değiştirdiğini, ağaçlara yerleşen parazitlerin ormanları yok ettiğini anlatan Coutterand, "Sahadaki büyük ladinler ölüyor, kuruyor." dedi.

Bu ağaçlara yerleşen kabuk böceklerinin önce ağacın kabuğunu, ardından gövdesini yediğini belirten Coutterand, Fransa'nın Chamonix ve İsviçre'nin Zermatt kentlerindeki kayak merkezlerinde hava sıcaklıklarının yükseldiğini ifade etti.

Coutterand, "İklim değişikliği, diğer yerlere nazaran dağlarda kendini daha fazla hissettiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hava sıcaklıklarının 1880'li yıllardan itibaren kaydedildiğini dile getiren Coutterand, "19. yüzyılın sonundan bu yana Alpler'in buzulları, hacimlerinin yüzde 50'den fazlasını kaybetti." diye konuştu.

- "Buz Denizi gibi buzullar, 2060-2080'de yok olacak"

Coutterand, Alpler'deki buzulların 1860-1870'li yıllarda gerilemeye başladığını, 1890'da, 1920'de ve 1955-1990 yıllarında tekrar ilerleme kaydettiği bilgisini paylaşarak, şöyle devam etti:

"Artık bu bağlamdan tamamen çıktık. Gerçekten iklim değişikliği bağlamındayız ve bu değişikliğin sonunu kesinlikle göremiyoruz. Buzulların yok oluşu şu anda gerçekleşiyor. Alpler'de düşük rakımdaki küçük buzullar yok oldu. Modellemelere göre Mer de Glace (Buz Denizi) gibi buzullar, 2060-2080'de yok olacak."

Yalnızca Chamonix Vadisi bile ele alındığında iklim değişikliğinin ciddi su tedariki sorununa yol açtığına işaret eden Coutterand, "Gelecek on yıllarda, buzullar kalmadığında yer altı sularının ve nehirlerin beslenmesi için ciddi sorunlarımız olacak." uyarısında bulundu.

- "100 yıl içinde Alpler'de buzullar kalmayacak"

Coutterand, iklim değişikliği nedeniyle bölgede hidroelektrik üretiminin ciddi zorluklarla karşılaşacağını, nükleer santralleri soğutmak için yeterli su akışı olamayacağından faaliyetlerinin de durdurulmasının gerekebileceğini belirtti.

Gelecekte Alpler'de yalnızca Mont Blanc Dağı gibi yüksek rakımdaki buzulların kalacağının altını çizen Coutterand, "100 yıl içinde Alpler'de buzullar kalmayacak ya da yüksek rakımdaki dağlar, Mont Blanc veya Mont Rose'da gerçekten çok az buzullar bulunacak." dedi.

Coutterand, sera gazı üretimiyle mücadele edilmesi halinde Antarktika ve Grönland'daki buz tabakalarının kurtarılabileceğini sözlerine ekledi.