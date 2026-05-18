Avrupa Parlamentosu İsrail'in Lübnan saldırılarını gündeme almayı reddetti

Avrupa Parlamentosu'ndaki (AP) Sol Grup, Strazburg'da düzenlenen Genel Kurul'da, İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve Avrupa Birliği'nin (AB) sorumluluğuna ilişkin oturum düzenlenmesi taleplerinin kabul edilmediğini bildirdi.

Açıklamada, Sol Grup'un Strazburg'da düzenlenen Genel Kurul'da İsrail'in Lübnan'a yönelik hava saldırıları ve AB'nin sorumluluğuna ilişkin oturum düzenlenmesini talep ettiği belirtildi.

Buna ilişkin oylama yapıldığı ifade edilen açıklamada, oturumun düzenlenmesine ilişkin 181 "evet" oyuna karşı 259 "hayır" oyu çıktığı, oturumun bu nedenle düzenlenemediği bildirildi.

Açıklamada, "Parlamento, bir kez daha Netanyahu rejimiyle işbirliği yapmayı tercih etti. Hemen şimdi İsrail-AB Ortaklık Anlaşması'nı askıya alın" ifadesi kullanıldı.