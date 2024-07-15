Avrupa Parlamentosu'nda 10'uncu yasama dönemi başladı

Avrupa Birliği bayrağı, Strazburg'daki Avrupa Parlamentosu binası önünde göndere çekildi. Böylece 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AP'de 10'uncu yasama dönemi resmen başlamış oldu.

Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola, 10'uncu yasama döneminin resmen başladığını bildirdi.

Metsola, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "AP'nin 10'uncu yasama dönemine hoş geldiniz" ifadesini kullandı.

AP Başkanı, liderliğinde düzenlenen törende Avrupa Birliği (AB) bayrağının Strazburg'daki AP binası önünde göndere çekildiğine ilişkin görseller de yayımladı.

Böylece 6-9 Haziran'da yapılan seçimlerin ardından AP'de 10'uncu yasama dönemi resmen başlamış oldu.

Yarın ilk kez bir araya gelecek yeni Genel Kurul'metsoda AP Başkanlığı için yeniden aday olan Metsola için oylama yapılacak.

Genel Kurul, 18 Temmuz'da ise AB Komisyonu Başkan adayı Ursula von der Leyen için güvenoyu yoklaması için bir araya gelecek.