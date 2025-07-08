Avrupa Parlamentosu'ndan destek: Bulgaristan adım adım avroya geçiyor

Avrupa Parlamentosu, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da avro para birimine geçişini destekledi.

Strazburg'da gerçekleştirilen AP Genel Kurul oturumunda, Bulgaristan'ın gelecek yıl başında avroya resmen geçiş için gereken kriterleri karşıladığını doğrulayan rapor, 531 "Evet", 67 "Hayır" oyu ile kabul edildi.

Böylece, AP milletvekilleri, Bulgaristan'ın 1 Ocak 2026'da Avro Bölgesi'ne dahil olmak için gerekli şartları yerine getirdiği yönünde görüş vermiş oldu.

KOMİSYON VE ECB DE HAZIR OLDUĞUNU BİLDİRMİŞTİ

AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) geçen ay, 2007 yılından bu yana AB üyesi olan Bulgaristan'ın gelecek yılın başında avroya geçmeye hazır olduğunun tespit edildiğini bildirmişti.

AVRO’NUN GEÇMİŞİ VE BÖLGE YAPISI

Avro, 1999'da kaydi olarak yürürlüğe girmiş ve 2002 yılında bu para birimini kabul eden AB ülkelerinde yeni banknot ve bozuk paralar piyasaya sürülmüştü.

Avrupa'da yaklaşık 340 milyon kişinin kullandığı avro, "Avrupa Para Birimi", "ekü" ve "euro" olarak da adlandırılıyor. En son 2023 yılında Hırvatistan'ın avro para birimine geçmesiyle birlikte Avro Bölgesi üye sayısı 20'ye ulaşmıştı.

AVRO BÖLGESİ’NİN YÖNETİMİ ECB’DE

Avro Bölgesi olarak adlandırılan ülkelerin para politikası, Frankfurt merkezli ECB tarafından yürütülüyor.