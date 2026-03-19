Avrupa Parlamentosu Raportörü'nden İmamoğlu çağrısı: Hapiste olmamalı
Nacho Sánchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun birinci yılına ilişkin açıklama yaptı. Amor, İmamoğlu’nun cezaevinde olmaması gerektiğini vurgulayarak, Avrupa Parlamentosu ve AB’nin sessiz kalmaması gerektiğini belirtti.
Kaynak: ANKA
Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sánchez Amor, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunun birinci yılına ilişkin açıklama yayımladı.
Amor yaptığı açıklamada, İmamoğlu’nun cezaevinde olmaması gerektiğini belirtti.
Sánchez Amor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:
“Bugün, Ekrem İmamoğlu’nun özgürlüğünü kaybetmesinin ve İstanbul’un Belediye Başkanını yitirmesinin üzerinden 1 yıl geçti.
Hukukun üstünlüğü ile zor yoluyla yönetim arasındaki küresel mücadele Türkiye’de de sürüyor.
Avrupa Birliği bu konuda sessiz kalmamalı, Avrupa Parlamentosu da kalmayacak:
Ekrem Bey hapiste olmamalı.”