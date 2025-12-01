Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Amor, Türkiye'ye geliyor

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Nacho Sanchez Amor, Avrupa Parlamentosu Türkiye yıllık raporunun hazırlıkları kapsamında 3–7 Aralık tarihleri arasında Türkiye'ye "bilgi toplama" ziyaretinde bulunacak.

Ankara ve İstanbul'u ziyaret edecek olan Amor, hükümet, siyasi partiler ve sivil toplum temsilcileriyle bir araya gelecek.