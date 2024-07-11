Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası başladı

Avrupa Plaj Hentbolu Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye'nin kadın milli takımı, turnuvaya birer galibiyet ve mağlubiyet, erkek milli takımı ise bir yenilgiyle başladı.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Bulgaristan'ın Varna kentinde düzenlenen turnuvanın ilk günündeki karşılaşmalar tamamlandı.

A Grubu'nda iki maç oynayan Kadın Milli Plaj Hentbolu Takımı, Polonya'ya 25-18 ve 16-14 biten periyotlar sonucu 2-0 yenilirken İsviçre mücadelesini ise 2-0 (17-10, 17-14) kazandı.

Erkek Milli Plaj Hentbolu Takımı, A Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Polonya'ya 2-0 (21-20, 17-14) mağlup oldu.

Şampiyonada yarın Türkiye'nin kadın milli takımı, Hırvatistan ve Ukrayna, erkek milli takımı da İtalya, İsveç ve Ukrayna ile karşılaşacak.