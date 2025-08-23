Avrupa Rusya ile barış girişiminden rahatsız

Avrupa ülkeleri Ukrayna’ya "barış gücü" adı altında asker göndermeye hazırlanırken Avrupa Birliği Dış Politika Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Kremlin’in ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’da barış sağlama çabalarıyla alay ettiğini ileri sürdü. Kallas’a göre "barış girişimleri" Rusya’ya “büyük bir propaganda zaferi” kazandırdı.

Trump, geçen hafta Alaska’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmüş ve Rusya’nın Ukrayna’daki işgalini sonlandırması için baskı yapmaya çalışmıştı. Ardından Zelenski’nin de katıldığı kritik bir zirveyi Beyaz Saray’da toplamıştı. Kallas bu girişimlerin Batı’nın Kremlin’in tuzağına düşmesine yol açma riski taşığını iddia etti.

ÇEKYA ‘VARIM’ DEDİ

Ukrayna Cumhurbaşkanı Vlodomir Zelenki ile Avrupalı liderlerin hafta başında Trump ile görüşmesinin ardından bu ülkeye güvenlik garantileri kapsamında "barış gücü" konuşlandırılmasına ilişkin tartışmaları da sürüyor. Almanya, Fransa, İngiltere gibi ülkelerin yanında Türkiye’nin de asker göndermesi gündeme gelirken Çekya da hazır olduğunu açıkladı. Pavel, Ukrayna’nın topraklarından taviz vermesinin uluslararası hukukun ihlali anlamına gelse de bir anlaşmaya varılması için yararlı olabileceğini düşündüğünü belirtti. Bu tür tavizlerin savaş alanındaki gerçekliği yansıttığını ifade eden Pavel, savaşın yıllarca sürmesini önlemek adına geçici bir toprak kaybının "daha az kötü bir seçenek" olduğunu kaydetti.

ZELENSKİ REDDETTİ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Zelenski ile yapacağı görüşmenin planlanmadığını anlattı. Rus Bakan, Zelenski’nin görüşmede Trump’ın sunduğu tüm önerileri reddettiğini vurguladı.

BORU HATTINA SALDIRI

Öte yandan Slovakya Ekonomi Bakanı Denisa Sakova, Rusya’dan Macaristan ve Slovakya’ya gaz taşıyan Drujba boru hattına bu hafta içinde ikinci saldırı düzenlendi. Saldırının Belarus sınırı yakınında yapıldığı açıklandı. Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto da "Bu, ülkemizin enerji güvenliğine yönelik bir saldırıdır” dedi.