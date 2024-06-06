Avrupa Şampiyonası'nı kazanan son 4 teknik direktör Türkiye'de görev yaptı

Avrupa Şampiyonası'nda şampiyonluk yaşayan son 4 teknik direktörün yolu Türkiye'den geçti. Kariyerli 4 ismin 2'si Beşiktaş, 1'i Fenerbahçe, 1'i ise Galatasaray'da görev aldı. 4 teknik direktör de sözleşmelerinde öngörülen süreyi tamamlayamadan ve şampiyonluk yaşayamadan Türkiye'den ayrıldılar.

EURO 2024'ün başlamasına 1 hafta kaldı. Turnuvada şampiyonluk yaşayan son 4 teknik direktör daha önce farklı zamanlarda Türkiye'de görev yapmıştı.

Pandemi nedeniyle 2021'de yapılan turnuvayı kazanan İtalya'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Eylül 2013'te Galatasaray'ın başına gelmişti. Manchester City ile Premier Lig'i kazandıktan 1 sezon sonra Fatih Terim'in yerine Galatasaray'a gelen Mancini, sarı-kırmızılı ekibi Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya taşısa da lig yarışında şampiyonluğu Fenerbahçe'ye kaptırmıştı.

3 yıllık sözleşme imzalayan Mancini, sezon sonu Galatasaray'da ayrılmıştı.

2016'da Portekiz'i şampiyonluğa taşıyan Fernando Santos ise geride bıraktığımız sezon Beşiktaş'ın başına gelmişti.

Beşiktaş'ta sadece 3 ay görev yapan Santos, 16 maçta 1,5 puan ortalaması yakalayarak beklentilerin uzağında kaldı ve kulüpten ayrıldı.

2012'de İspanya Milli Takımını şampiyonluğa taşıyan Vicente Del Bosque ise 2004-05 sezonunun başında Beşiktaş'a imza atmıştı.

2 La Liga, 2 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadığı Real Madrid kariyerinin bitmesinden 1 sezon sonra Beşiktaş'a gelen Del Bosque ile yalnızca 4 ay sonra yollar ayrıldı.

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Cadiz'e giden Del Bosque, 2008'de Aragones yerine İspanya Milli Takımı'nın başına geçti. Del Bosque, 2012'de İspanya ile Dünya Kupası'nı da kazandı.

İspanya'yı 2008'deki turnuvada şampiyonluğa taşıyan Luis Aragones ise aynı yaz Fenerbahçe'nin başına geldi. Aragones'in çalıştırdığı Fenerbahçe sezonu şampiyon Beşiktaş'ın 10 puan gerisinde 4'üncü sırada tamamladı.

2 yıllık sözleşme imzalayan Aragones 1 yılın ardından takımdan ayrıldı. Aragones daha sonra takım çalıştırmadı. İspanyol teknik direktör 2014 yılında hayatını kaybetti.