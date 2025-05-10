Avrupa şampiyonları hedeflerini büyüttü
Spor Servisi
Estonya'da düzenlenen Avrupa Şampiyonası'nda altın madalya kazana tekvandocular Safiye Yalçın ve Nilda Aytekin, hedef büyüterek dünya şampiyonluğuna göz dikti.
Organizasyonda Safiye Yalçın, kadınlar 41-50 yaş bireysel ile kadınlar 31-50 yaş takım kategorilerinde altın madalya kazandı, Nilda Aytekin de genç kız takım kategorisinde kürsünün zirvesinde yer aldı.
Yalçın, "Yeni hedeflerimize yoğunlaştık. 2026'da Dünya Şampiyonası yapılacak, orada da ülkeme altın madalyayistiyorum" dedi.