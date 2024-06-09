Avrupa şampiyonu olan Ampute Milli Futbol Takımı, yurda döndü

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası finalinde İspanya'yı 3-0 yenerek şampiyon olan Ampute Milli Futbol Takımı, İstanbul'a geldi.

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası Fransa'nın Haute-Savoie bölgesindeki Evian-les-Bains kentinde düzenlendi. Ampute Milli Futbol Takımı, final maçında İspanya'yı 3-0 mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Turnuvanın ardından Türkiye'ye dönen milliler, İstanbul Havalimanı VIP Terminali'nde aileleri ve yakınları tarafından karşılandı.

İSMAİL TEMİZ: TÜRK MİLLETİNE HEDİYE EDİYORUZ

Emeği olan herkese teşekkür eden Ampute Milli Takım Teknik Direktörü İsmail Temiz, "Sporcu kardeşlerim çok yoğun bir ligden çıktı. Bazı sporcularımız Şampiyonlar Ligi'nden geldi, bazı sporcularımız Türkiye Kupası oynadı, ligde oynadılar ve sonucunda yoğun bir programın ardından biz kamplarımıza başladık. Dört tane yoğun kampın ardından hem fiziksel olarak hem de psikolojik olarak iyi hazırlık yaptık ve kupaya tam motive olduk. Turnuvaya İsrail maçı ile başladık ki İsrail bizim için manevi anlamda çok önemli bir rakibimizdi. İsrail'in yaptığı mezaliminden dolayı kardeşlerimiz gerçekten o maça çok iyi hazırlandılar. Onlar orada gariban, çocuk, kadın, ihtiyar, yaşlı ayırt etmeden soykırım yapıyorlar. Bu soykırıma cevabı biz spor insanları olarak sahada verdik. Zalim İsrail'i çimlere gömdüğümüzü düşünüyoruz. İyi hazırlandık, iyi hazırlığımızın karşılığını iyi oyunla şampiyon olarak göstermiş olduk. Bu kupayı her zaman mazlumların yanında olan ülkemize hediye ediyoruz, Türk milletine hediye ediyoruz. Bu kupada emeği olan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

ÖMER GÜLERYÜZ: BİZİM OLANI ÜÇÜNCÜ KEZ ALIP ÜLKEMİZE DÖNMENİN SEVİNCİNİ YAŞIYORUZ

3'üncü kez kupayı kazanmanın sevincini yaşadıklarını aktaran milli futbolcu Ömer Güleryüz, "Son senelerde ampute futbolda dünyaya uyguladığımız bir ambargo var. Sürekli kupa alıp geliyoruz. Ben de bireysel olarak son iki Avrupa Şampiyonası'nın gol kralıyım ve en iyi oyuncusu seçildim. Dünya Kupası'nda da bunu yaşamıştım. Mutluyuz, gururluyuz. Bizim olanı üçüncü kez alıp ülkemize dönmenin sevincini yaşıyoruz" şeklinde konuştu.

ALPASLAN ERKOÇ: DÜNYADA AMPUTE FUTBOLDA BİR NUMARAYIZ

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu (TBESF) Başkanı Alpaslan Erkoç ise, "Ben burada oyuncularıma çok teşekkür ediyorum. Her zaman Türk bayrağını güzel şekilde taşıyorlar. İsmail hocama çok teşekkür ediyorum ve gerçekten dünyada ampute futbolda bir numarayız. Her zaman yanımızda olan başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Spor Bakanımıza, Spor Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya'ya, tüm spor camiasına ve Türk milletine yürekten teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza da inşallah kupayla çıkıp, kupamızı taçlandıracağız" sözlerini sarf etti.