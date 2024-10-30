Avrupa şampiyonu Yusuf’un hedefi rekor

Spor Servisi

Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda 3 altın madalya kazanarak Avrupa şampiyonu olan Yusuf Fehmi Genç, dünya rekoru kırmayı hedeflediğini söyledi.

Büyükler kategorisinde yarışan bir sporcu olduğuna dikkati çeken Yusuf, "Halter Büyükler Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyorum, yaklaşık 35 gün kaldı. 2022 Büyükler dünya şampiyonuyum, 2023 büyükler Avrupa şampiyonuyum. Bahreyn Büyükler Dünya Şampiyonası’nda yeniden dünya şampiyonu olmak, dünya rekoru kırmak istiyorum" dedi.